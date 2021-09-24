Выплатить компенсацию и восстановить в должности. Такое решение вынес Октябрьский райсуд в отношении Романа Годунина. Напомним, 8 июля губернатор области Владимир Сипягин уволил своего

Выплатить компенсацию и восстановить в должности. Такое решение вынес Октябрьский райсуд в отношении Романа Годунина. Напомним, 8 июля губернатор области Владимир Сипягин уволил своего заместителя по статье, которая обозначена в трудовом кодексе как «увольнение по утрате доверия». При устройстве на работу в областную администрацию, Годунин должен был предоставить полные сведения о своих счетах, доходах и