Похищенные электроинструменты изъяты.
В середине сентября текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступило заявление о пропаже имущества, принадлежащего местным жителям. Предметом преступного посягательства стали электроинструменты, хранившиеся в хозяйственной постройке.
Участковые уполномоченные полиции провели комплекс мероприятий, в результате которых этот же день установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель.
Установлено, что злоумышленник проник в помещение в вечернее время, а похищенное он планировал продать.
Похищенные электроинструменты изъяты.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).