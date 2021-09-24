Похищенные электроинструменты изъяты.

В середине сентября текущего года в ОМВД России по Александровскому району поступило заявление о пропаже имущества, принадлежащего местным жителям. Предметом преступного посягательства стали электроинструменты, хранившиеся в хозяйственной постройке.Участковые уполномоченные полиции провели комплекс мероприятий, в результате которых этот же день установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель.Установлено, что злоумышленник проник в помещение в вечернее время, а похищенное он планировал продать.Похищенные электроинструменты изъяты.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).