24 сентября в Александровском районе в поселке Балакирево случился пожар в многоквартирном жилом доме. В девятиэтажке на улице Вокзальной пламя вспыхнуло в одной из квартир на 3 этаже. К

24 сентября в Александровском районе в поселке Балакирево случился пожар в многоквартирном жилом доме. В девятиэтажке на улице Вокзальной пламя вспыхнуло в одной из квартир на 3 этаже. К приезду спасателей с балкона валил черный дым, а в подъезде возникло сильное задымление. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области В квартире, где находился очаг пожара, людей