В августе чекисты обыскали машину 25-летнего мужчины. В ней и были обнаружены поддельные банкноты.
Во Владимирской области задержан бывший сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ уличили его в изготовлении и сбыте 13 фальшивых пятитысячных купюр.
В августе чекисты обыскали машину 25-летнего мужчины. В ней и были обнаружены поддельные банкноты.
По материалам коллег Следственный комитет СУ РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело. Экс-сотруднику органов правопорядка грозит 8 лет колонии и штраф.