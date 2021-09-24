В августе чекисты обыскали машину 25-летнего мужчины. В ней и были обнаружены поддельные банкноты.

Во Владимирской области задержан бывший сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ уличили его в изготовлении и сбыте 13 фальшивых пятитысячных купюр.В августе чекисты обыскали машину 25-летнего мужчины. В ней и были обнаружены поддельные банкноты.По материалам коллег Следственный комитет СУ РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело. Экс-сотруднику органов правопорядка грозит 8 лет колонии и штраф.