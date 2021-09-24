Владимирское «Торпедо» вылетело из розыгрыша Кубка России по футболу. В домашней игре на своем стадионе черно-белые принимали команду Российской Премьер-Лиги «Урал» из Екатеринбурга.

Владимирское «Торпедо» вылетело из розыгрыша Кубка России по футболу. В домашней игре на своем стадионе черно-белые принимали команду Российской Премьер-Лиги «Урал» из Екатеринбурга. Гостям удалось открыть счет уже на первых секундах этого матча. Но уже на 5-й минуте встречи защитник «Урала» нарушает правила игры в собственной штрафной. И «Торпедо» получает право пробить 11-метровый. У владимирских