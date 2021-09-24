Изменения в схему движения вступили в силу.

Для обеспечения безопасности движения и увеличения пропускной способности, с 24 сентября возле дома №3 по проспекту Ленина запретили парковку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Информация об ограничении стоянки транспортных средств на Быковском проезде была. Прошло 20 дней и теперь, по закону, власти могут официально изменить схему проезда.«Водители и пешеходы обязаны руководствоваться дорожными знаками, разметкой, светофорами», - напоминают в горадминистрации о новых правилах движения на Садовой площади.