Полностью закрытых на карантин по коронавирусу школ во Владимирской области нет. По ОРВИ есть – одна, Малышевская школа в Селивановском районе. В других образовательных учреждениях и

Полностью закрытых на карантин по коронавирусу школ во Владимирской области нет. По ОРВИ есть – одна, Малышевская школа в Селивановском районе. В других образовательных учреждениях и детских садах по домам распустили отдельные классы и группы. Об этом сообщили на брифинге в Белом Доме. Игорь Мальгин, начальник отдела областного департамента образования 17 детских садов имеют закрытые