В Суздальском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗ-2112» врезался в грузовик. Еще одна резонансная авария с пятью пострадавшими произошла в центре Мурома.

В Суздальском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗ-2112» врезался в грузовик. Еще одна резонансная авария с пятью пострадавшими зарегистрирована в центре Мурома.По информации УМВД по Владимирской области, 23 сентября в 10:55 на 243 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 26-летний парень, сидевший за рулём «двенашки», выехал на встречку, где был смят фурой «Вольво». Управлявший отечественной машиной молодой человек погиб на месте происшествия. Известно, что он уроженец Ивановской области.В тот же день в Муроме пострадали москвичи.Возле дома №56 на улице Первомайской около около 14:00 60-летний водитель «Лады Калины» на перекрёстке не уступил дорогу «Шевроле Авео», за рулём которого находился 43-летний местный житель. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира.