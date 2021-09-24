В Суздальском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗ-2112» врезался в грузовик. Еще одна резонансная авария с пятью пострадавшими произошла в центре Мурома.
В Суздальском районе произошло смертельное ДТП. Водитель «ВАЗ-2112» врезался в грузовик. Еще одна резонансная авария с пятью пострадавшими зарегистрирована в центре Мурома.
По информации УМВД по Владимирской области, 23 сентября в 10:55 на 243 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 26-летний парень, сидевший за рулём «двенашки», выехал на встречку, где был смят фурой «Вольво». Управлявший отечественной машиной молодой человек погиб на месте происшествия. Известно, что он уроженец Ивановской области.
В тот же день в Муроме пострадали москвичи.
Возле дома №56 на улице Первомайской около около 14:00 60-летний водитель «Лады Калины» на перекрёстке не уступил дорогу «Шевроле Авео», за рулём которого находился 43-летний местный житель. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя и три пассажира.