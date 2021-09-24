По состоянию на 24 сентября в медорганизациях региона действуют 1539 мест для инфицированных ковидом. Из них занято 1399, свободны 140 коек.

Во Владимирской области занят почти 91% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.По состоянию на 24 сентября в медорганизациях региона действуют 1539 мест для инфицированных ковидом. Из них занято 1399, свободны 140 коек.За сутки врачи выписали 110 выздоровевших. Шесть человек умерли от осложнений. Всего за сутки ковид .Ранее мы сообщали, что представитель облздрава во время брифинга по текущей эпидситуации объявил о начале .