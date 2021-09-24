По состоянию на 24 сентября в медорганизациях региона действуют 1539 мест для инфицированных ковидом. Из них занято 1399, свободны 140 коек.
Во Владимирской области занят почти 91% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
По состоянию на 24 сентября в медорганизациях региона действуют 1539 мест для инфицированных ковидом. Из них занято 1399, свободны 140 коек.
За сутки врачи выписали 110 выздоровевших. Шесть человек умерли от осложнений. Всего за сутки ковид .
Ранее мы сообщали, что представитель облздрава во время брифинга по текущей эпидситуации объявил о начале .