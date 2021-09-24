В Юрьев-Польском за убийство жены осудят 69-летнего местного жителя. Летом супруги выпивали на даче. Во время застолья произошла ссора. Женщина начала высказывать благоверному претензии. ..

В Юрьев-Польском за убийство жены осудят 69-летнего местного жителя.Летом супруги выпивали на даче. Во время застолья произошла ссора. Женщина начала высказывать благоверному претензии. Мол, тот много пьёт.Мужчина не стерпел обиды, взял нож и всадил его женщине в грудь. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте.«Фигуранта арестовали. Свидетели рассказали, что он часто избивал жену, но та терпела», - поделились подробностями в прокуратуре Владимирской области.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением рассмотрит Юрьев-Польский районный суд. Мужчине грозит 15 лет колонии.