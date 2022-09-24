27 сентября 2022 года, во вторник, в 10.00 в муниципальном парке культуры и отдыха «Дружба» во...

27 сентября 2022 года, во вторник, в 10.00 в муниципальном парке культуры и отдыха «Дружба» во Владимире начнется традиционный городской туристский слет, посвященный Всемирному дню туризма. Мероприятие ежегодно проводят управления культуры и туризма, образования и по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии областной столицы совместно с Владимирским институтом туризма и гостеприимства и Владимирским техникумом туризма.В программе слета - спортивные соревнования по преодолению полосы препятствий, установке палатки, оказанию помощи пострадавшему, топографии и ориентированию, мини-футболу и волейболу, а также по приготовлению туристского блюда. Предусмотрена и развлекательная программа для всех посетителей праздника.