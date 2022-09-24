21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Во Владимирской области пункт сбора резервистов и учебный центр находятся в Коврове, куда в понедельник

21 сентября Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Во Владимирской области пункт сбора резервистов и учебный центр находятся в Коврове, куда в понедельник планирует приехать губернатор Александр Авдеев. В регионе сформирована призывная комиссия по мобилизации, которую возглавляет губернатор. В четверг он уже посетил пункт в Коврове, но планирует побывать там еще раз,