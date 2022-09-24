Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал сообщения в СМИ о различных инцидентах в ходе частичной мобилизации, объявленной в России. Ранее в различных telegram-каналах

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев прокомментировал сообщения в СМИ о различных инцидентах в ходе частичной мобилизации, объявленной в России. Ранее в различных telegram-каналах распространялась информация о том, что мобилизация коснулась тех, кого не должна была. Например, студентов, не служивших в армии. Несмотря на отсутствие подтверждения этой информации, глава региона, возглавляющий призывную мобилизационную комиссию сообщил, что