Губернатор Александр Беглов и президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин обсудили сегодня в Смольном ход реализации Правительством Санкт-Петербурга и группой ВТБ ..

Губернатор Александр Беглов и президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин обсудили сегодня в Смольном ход реализации Правительством Санкт-Петербурга и группой ВТБ крупных совместных инфраструктурных проектов - Витебской развязки, аэропорта Пулково и метрополитена.Группа ВТБ участвует в строительстве Витебской развязки, которая является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения. Стороны подтвердили сроки реализации проекта и объемы финансирования. Развязка свяжет Западный скоростной диаметр с Фрунзенским районом и расширит сеть скоростных магистралей в Петербурге. Из Фрунзенского района можно будет быстро попасть в северные и южные районы города.Стороны также обсудили вопросы сотрудничества по развитию аэропорта Пулково. Группа ВТБ – акционер и инвестор аэропорта. Пулково входит в список лучших аэропортов Европы по качеству сервиса, занимает третье место по объему пассажиропотока в России. С начала этого года обслужено более 12 млн человек. Пассажиропоток превышает показатель за аналогичный период прошлого года. На внутренних рейсах обслужено 10,4 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Архангельск, Минеральные Воды и Мурманск. На международных линиях – более 1,5 млн пассажиров. Лидерами стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Бишкек, Хургада и Ургенч. С начала года маршрутная сеть аэропорта Пулково увеличилась за счет открытия рынка стран Азии и Ближнего Востока. Рост суммарного пассажиропотока по данным направлениям превысил 19%.Также обсуждалось сотрудничество в развитии метрополитена. При участии Группы ВТБ было создано АО «Метрострой Северной Столицы», в котором Санкт‑Петербургу принадлежит 65% акций. Александр Беглов и Андрей Костин отметили, что рассчитывают увеличить объемы строительства в следующем году и сформировать задел по проектированию новых станций.