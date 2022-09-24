Яна Сексте пожаловалась на буллинг. Всю жизнь ее считают некрасивой

Яна Сексте пожаловалась на буллинг. Всю жизнь ее считают некрасивойЕще когда Максим Матвеев был женат на Яне Сексте, поклонники актера уже шептались и не могли понять: почему рядом со знойным красавчиком находится такая блеклая дамочка? Именно эти люди наверняка похвалили Максима Матвеева, когда он объявил: уходит от Яны Сексте к Лизе Боярской.Известность Яны Сексте выросла как раз после этого скандала. Вскрылось, что Максим Матвеев тайком ездил в Петербург совсем не по рабочим делам... Исключительно ради рандеву с дочерью дАртаньяна он пачками покупал билеты на поезда.Впрочем, Яне не привыкать, что из-за внешности ее раскатывают катком. Сексте пожаловалась на жуткую травлю, с которой постоянно сталкивалась в детстве и отрочестве. Буллинг, которому регулярно подвергали ее дети, больно ранил и заставлял рыдать, укрывшись дома от колких взглядов. "Почему ты такой урод?", – вспоминает Сексте слова сверстников, с которыми хотела дружить.Как говорил Ежи Лец: "Не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней." Так и Яна Сексте начала работать над уверенностью в себе и даже однажды победила в конкурсе красоты. Именно уверенность, как считают некоторые, и помогла ей влюбить в себя композитора Дмитрия Марина, выйти за него замуж и родить долгожданную дочь. Более того, Сексте настолько прокачалась, что теперь дружит семьями с изменником Матвеевым и его женой Боярской.Вишенкой на торте стала реакция Сексте на попадение в топ самых некрасивых актрис России. По словам Яны, она побежала в театр, где поделилась с коллегами своим "повышением". "Раньше я была в топе одной Латвии, а теперь всей России!", – смеется бывшая жена изменника Матвеева. Отмечает она и то, что в том списке были талантливые артистки, оказаться рядом с которыми для нее стало большой честью.