Он побывал в Донецке, где передал местному университету более 1000 матрасов, подушек и постельных принадлежностей.

Депутат ГД от Владимирской области приехал на Донбасс с гуманитарной миссией. Об этом Алексей Говырин рассказал в своём аккаунте в соцсетях.«Только здесь по-настоящему осознаёшь, как нужна наша помощь. Я побывал в Донецке, где передал местному университету более 1000 матрасов, подушек и постельных принадлежностей. Встретился с главой администрации Докучаевска Александром Качановым. Проехались по городу, посетили несколько социально-значимых объектов. Многие здания пострадали от обстрелов», - отметил парламентарий.Депутат подчеркнул, что здания будут восстановлены в кратчайшие сроки благодаря шефству Владимирской области.