Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях заявил, что все сообщения о...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своих соцсетях заявил, что все сообщения о мобилизации берет под свой контроль.В СМИ появляются сообщения о различных инцидентах в ходе мобилизации. Губернатор пообещал проверить каждое.«В отдельных случаях информация подтвердилась. Все, кто был мобилизован по ошибке, вернутся домой. Эта работа уже началась. Есть случаи неприятия ситуации со стороны близких. Но надо понимать, что нашу страну, кроме нас самих, защитить некому» - отметил Александр Авдеев.А также призвал сограждан сохранять спокойствие и критическое мышление, чтобы не стать жертвами манипуляций.Пока проходит медицинское освидетельствование и курс боевой подготовки, есть время и возможность объективно разобраться с каждым случаем.Так, военком Собинского района, откуда мобилизовали Артема Скутина, студента, пояснил, что Артем служил в армии, уволен в запас в ноябре 2020 и поставлен на воинский учет. В дальнейшем Артем не обращался в военкомат и не заявлял ни о каких изменениях.Олеся, врач-кардиолог из Владимира, у которой двое несовершеннолетних детей, возвращается из Ковровской учебки домой после проведенной проверки сообщений из соцсетей, сообщили пресс-службе администрации области в областном военкомате.Фото https://www.pxfuel.com/