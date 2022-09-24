И начнем эту субботу с творческих, позитивных, активных слингомам. Они всегда рядом с ребенком, но...

И начнем эту субботу с творческих, позитивных, активных слингомам. Они всегда рядом с ребенком, но при этом успевают заниматься любимым хобби и вообще интересно проводить время. В этом убедилась - Юлия Шувалова.– Скажи, что будет с нами, когда за облаками...Варваре - 11 месяцев. Вместе с мамой Юлией Осокиной она и на танцы ходит, и по России путешествует. А все благодаря слингу. Он облегчает жизнь современных родителей. Юлия носит в таком шарфе дочку с первых дней жизни.Это не просто переноска, но и модный аксессуар, делится молодая мама. Слинги есть разных моделей и расцветок. Их подбирают под одежду и настроение. Учрежден даже Всероссийский конкурс "Слингомама России", где Юлия вместе дочкой в этом году стали финалистами- в номинации "Мудрость".Юлия Осокина, финалистка конкурса "Слингомама России 2022":– Декрет - это время для творчества, чтобы открыть в себе новые таланты. Не замыкаться в 4 стенах, когда только ты, дом и ребенок, а показать, что можно и нужно выходить, продолжать жить и даже более интересно, чем раньше.Самый главный критерий отбора лучшей слингомамы страны - это умение быстро и надежно завязать слинг. Есть десятки разных способов. Один из них - "крест над карманом". С ним меньше всего ощущается вес малыша, - рассказывает слингоконсультант Анна Федяева. Важно, чтобы он подходил ребенку по возрасту и весу. Поза новорожденного в таких объятьях с мамой должна быть симметричной.Анна Федяева, слингоконсультант:– Все слинги рассчитаны на одну и ту же позу. По сути это то, что я сейчас показываю, т.е. согнуто и разведенное положение, в котором ножки разведены на комфортный угол, согнуты в коленях, попа немножечко провисает, а корпус ребенка плотно прижат к маме. Если слинг может такое положение поддержать, значит он подходит маме и ребенку.Переноски бывают разными. С кольцами, май-слинг, эргорюкзак. Пребывание в любом из них полезно для малыша, говорят специалисты. Оно напоминает ему об ощущениях, которые он испытывал в животе у мамы. Главное - контролировать время, проведенное в таком положении. Если ребенок бодрствует - не более 40 минут, если спит - максимум 2 часа. Марии Сиротиной, она недавно стала мамой, слинг помог быстро адаптироваться к новой роли- стать мобильной, заниматься бытовыми делами и в то же время оставаться рядом с младенцем.Мария Сиротина, слингомама:– Не тяжело носить. Если правильно завязывать, то вес тела ребенка распределяется правильно и спина у мамы не страдает. Не округляется, вперед не наклоняется. И ребенку так спокойнее, спит лучше, меньше тревожится, когда рядом с мамой.Зимой тоже можно обойтись без коляски. Есть несколько способов - это удобно. А главное - обоим тепло и уютно.Дина Захарова, руководитель проектов центра поддержки материнства и детства:– Ребенка мама одевать в слинг как обычно, а сверху слингокуртку. Это куртка, как для беременных, со специальной вставочкой, либо продаются специальные вставки на свою куртку. Также подросших малышей можно носить прямо на куртку, приматывая ее, соблюдая технику безопасности, чтобы он не съезжал, потому что куртка более скользкая.Многие владимирские мамы уже выбрали слинг. За свободу передвижения, которую он дает и пользу для развития малыша. Девушки посещают различные мастер-классы- недавно учились плести венки и приняли участие во Всеросскийском танцевальном флешмобе. Он прошел в 35 городах, в том числе и во Владимире. Под песню Софьи Фисенко слингомамы исполнили русский народный танец.Юлия Шувалова, Семен Карпов."Вести Владимир"