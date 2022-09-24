Власти оперативно разобрались в этой странной истории.

Военкор Первого канала Ирина Куксенкова написала в своём Telegram-канале, что под частичную мобилизацию во Владимире попала её подруга.«Пытаюсь связаться с военкоматом Владимира, чтобы разобраться в ситуации. Вчера забрали в «учебку» нашу Олесю. Она - врач-кардиолог, но у неё двое несовершеннолетних детей, что даёт ей право на освобождение от призыва», — пишет наша коллега.Власти оперативно разобрались в этой странной истории.Как пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области, после проведенной проверки Олеся, врач-кардиолог из Владимира, возвращается из Ковровской учебки домой.В военкомате добавили, что в каждом инциденте разбираются и индивидуально, и комиссионно. Все, кто был мобилизован по ошибке, должны вернуться домой.