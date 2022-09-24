Телефон от интернета необходимо отключать, считает доцент кафедры Интеллектуальные системы информационной безопасности РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Телефон от интернета необходимо отключать, считает доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.Многие россияне не отключают телефон от интернета, который они получают через мобильного оператора или с помощью Wi-Fi. Однако в некоторых случаях гаджет все-таки необходимо "отвязывать" от Сети, считает Евгений Кашкин.Пользователя смартфона должно настораживать большое потребление трафика. Хоть и зачастую это означает автоматическое обновление программного обеспечения или операционной системы, но также есть вероятность активности вредоносных программ, отметил эксперт. Во этом случае, по словам Кашина, признаком может быть и сильный нагрев гаджета.При возникновении подозрений смартфон лучше всего отключить от мобильного интернета и запустить антивирусную программу. Если же интернет крайне необходим, лучше всего им пользоваться через Wi-Fi. Так советует доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА.Перед отключением интернета или после этого в настройках можно проверить, какое именно приложение потребляет слишком много трафика. В личном кабинете оператора связи также можно запросить детализацию использования Сети. Кашин посоветовал установить на смартфоне ограничение (лимит) на потребление трафика. Эта функция есть в настройках.