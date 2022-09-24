Тигран Кеосаян опустошен и раздавлен внезапной смертью родного человека.

Тигран Кеосаян опустошен и раздавлен внезапной смертью родного человека.Четыре дня прошли со дня смерти Сергея Пускепалиса. Он насмерть разбился в страшной аварии, произошедшей под Ярославлем.Машина, в которой его везли, не вписалась в поворот и зацепила встречку. Удар был такой силы, что и водитель и пассажир умерли на месте.Прощание с артистом состоялось в Ярославле, куда приехал друг погибшего Тигран Кеосаян. Поседевший Кеосаян вернулся оттуда полностью опустошенным. Он горько разрыдался над гробом любимого человека, понимая, сколько всего они уже никогда не смогут сделать вместе."Недоснимали, недошутили", – сокрушается Кеосаян из-за внезапной утраты, отмечая, что Пускепалис был ему не просто как друг, а как родственник. "Мы все время шутили. Он пацан. Я приехал в Ярославль, а пацана нет", – утирает слезу безутешный телеведущий.Нелепая случайность перечеркнула две жизни и разбила множество сердец.Погибший актер хотел заняться благотворительностью и вез автомобиль,чтобы подарить его людям, нуждающимся в средстве передвижения. Злой рок,однако, внес свои коррективы..."У него получалось дарить любовь, быть потрясающим, – сквозь слезы отмечает Тигран Эдмондович. –Сережу будут помнить очень-очень долго."