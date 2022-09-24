Юрий Шатунов умер в расцвете сил. Астролог, заглянувшая в его натальную карту, утверждает: трагедия была предначертана. Однако судьбу можно было изменить.

Юрий Шатунов умер в расцвете сил. Астролог, заглянувшая в его натальную карту, утверждает: трагедия была предначертана. Однако судьбу можно было изменить.Смерть Юрия Шатунова повергла в шок не только его близких и поклонников, но и каждого, кто хоть раз слышал его песни. А их нельзя было пропустить мимо ушей. Припевы и куплеты так сплелись в головах слушателей, что разбуди посреди ночи – смогут продолжить строку любой песни.Именно поэтому так сложно было поверить в то, что исполнителя "Белых роз" больше нет. Безутешные поклонники заламывают руки: вдруг гибель любимого певца можно было предотвратить?Звездный астролог Анна Романова убеждена: можно было. Но хоть раз нужно было посетить астролога, чтобы получить предупреждение и скорректировать привычки. Благодаря ее знаниям как раз и всплыли неожиданные причины кончины Шатунова.Заглянув в натальную карту певца она обнаружила там квадратуру Юпитера с Марсом. Такое расположение планет вызывает обостренное чувство справедливости и, как следствие, желание отстоять правду. Также, болезненное восприятие неудач заставляло Шатунова изводить себя переживаниями, которые, возможно, и привели к инфаркту.Романова нашла также другое устрашающее сочетание планет. Квадрат Плутона и Сатурна указывают на то, что певцу на пятки наступали неприятности."Преследовал злой рок", – устрашающе отметила она.