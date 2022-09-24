24 сентября на Руси отмечали Федорин день.
Его называли еще Федоры-обдеры, потому что оставшееся...
24 сентября на Руси отмечали Федорин день.
Его называли еще Федоры-обдеры, потому что оставшееся на полях зерно начинает осыпаться. В этот день также третий раз встречали осень, которая становилась промозглой и холодной.
Чего не стоит делать 24 сентября?
Нельзя вести пустые разговоры, болтать просто так, без особой нужды, разводить сплетни, рассказывать чужие секреты - в жизни всё не заладится, проблемы будут преследовать по пятам.
Если в этот день неосторожным движением уронить и разбить посуду - в ближайшее время ожидается череда мелких проблем, которые хоть и не принесут больших горестей, но изрядно подпортят настроение, отнимут время и силы.
Нельзя поднимать вещи на улице, на перекрёстках и вблизи них, а также на пороге. На таких вещах колдуны оставляют порчу, которую человек заберёт на себя сразу же, как только их поднимет.
Не занимайтесь важными делами в этот день – начинать ответственные дела, приступать к старту проектов - к полному провалу или большим трудностям, которые осложнят и затормозят работу.
Нельзя делать крупные дорогостоящие приобретения. Покупка окажется неудачной, скоро сломается или станет непригодной для использования.
Народные приметы на 24 сентября 2022 года:
В лесу появилось много грибов — к снежной зиме.
Муравьи большие муравейники сделали — зима предстоит суровой.
Кроты делают в своих норках большие запасы, таскают сено — зима будет морозная и снежная.
Дождь пошёл — солнца долго не будет.
У незамужней девушки подол испачкался — муж пьяницей окажется.
Подол испачкался у замужней женщины — муж придёт пьяный.
Пчёлы до сих пор летают — к поздней зиме.
Чайки кружат высоко в небе — к сильному ветру.
Солнце светит, но не греет — к холодной зиме.
Дождь пошёл после обеда — ненастье затянется на трое суток.
Озимые взошли — к богатому урожаю в следующем году.
Блюдо из капусты стоит съесть молодожёнам — сулит крепкий брак.
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