24 сентября на Руси отмечали Федорин день. Его называли еще Федоры-обдеры, потому что оставшееся...

24 сентября на Руси отмечали Федорин день.Его называли еще Федоры-обдеры, потому что оставшееся на полях зерно начинает осыпаться. В этот день также третий раз встречали осень, которая становилась промозглой и холодной.Чего не стоит делать 24 сентября?Нельзя вести пустые разговоры, болтать просто так, без особой нужды, разводить сплетни, рассказывать чужие секреты - в жизни всё не заладится, проблемы будут преследовать по пятам.Если в этот день неосторожным движением уронить и разбить посуду - в ближайшее время ожидается череда мелких проблем, которые хоть и не принесут больших горестей, но изрядно подпортят настроение, отнимут время и силы.Нельзя поднимать вещи на улице, на перекрёстках и вблизи них, а также на пороге. На таких вещах колдуны оставляют порчу, которую человек заберёт на себя сразу же, как только их поднимет.Не занимайтесь важными делами в этот день – начинать ответственные дела, приступать к старту проектов - к полному провалу или большим трудностям, которые осложнят и затормозят работу.Нельзя делать крупные дорогостоящие приобретения. Покупка окажется неудачной, скоро сломается или станет непригодной для использования.Народные приметы на 24 сентября 2022 года:В лесу появилось много грибов — к снежной зиме.Муравьи большие муравейники сделали — зима предстоит суровой.Кроты делают в своих норках большие запасы, таскают сено — зима будет морозная и снежная.Дождь пошёл — солнца долго не будет.У незамужней девушки подол испачкался — муж пьяницей окажется.Подол испачкался у замужней женщины — муж придёт пьяный.Пчёлы до сих пор летают — к поздней зиме.Чайки кружат высоко в небе — к сильному ветру.Солнце светит, но не греет — к холодной зиме.Дождь пошёл после обеда — ненастье затянется на трое суток.Озимые взошли — к богатому урожаю в следующем году.Блюдо из капусты стоит съесть молодожёнам — сулит крепкий брак.Фото https://www.pxfuel.com/