На личном приеме к прокурору Владимирской области обратилась жительница Судогодского района по...

На личном приеме к прокурору Владимирской области обратилась жительница Судогодского района по вопросу нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.В ходе проведенной проверки установлено, что автомобильная дорога по улице Школьная поселка Муромцево Судогодского района проходит вблизи школы и примыкающей к ней детской площадки. При этом, в нарушение установленных требований, на автодороге при движении в сторону ул. Галанино и ул. Октябрьская отсутствуют пешеходный переход, искусственные неровности, мигающий светофор, дорожные знаки «Дети». На всем протяжении дороги отсутствует тротуар.По результатам проверки прокуратурой Судогодского района в суд направлено исковое заявление, обязывающее администрацию района оборудовать автодорогу по ул. Школьная в Муромцево в соответствии с требованиями нормативных документов.Кроме того, эта дорога не включена в реестр муниципальной собственности, право собственности на нее не зарегистрировано, в связи с чем главе администрации района внесено представление.Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры области, сообщает пресс-служба ведомства.