А как еще можно с пользой провести субботу? - Если вас привлекают народные промыслы, то...

А как еще можно с пользой провести субботу?- Если вас привлекают народные промыслы, то обязательно побывайте сегодня в селе Гнездилово. Там в полдень начнется грандиозный фестиваль национальных культур. В программе - выступления ярких фольклорных коллективов из разных городов нашей области, презентация костюмов и национальных блюд народов Суздальского Ополья, хороводы, Игрища и мастер-классы.- Ну а если вы предпочитаете классику, то не пропустите концерт "Музыка без границ" в областной научной библиотеке. Он проходит в партнерстве с Московской консерваторией им. Чайковского. Сегодня вас ждет встреча с многократным лауреатом международных конкурсов - сопрано - Марленой Мош и известным московским пианистом Александром Малкусом. 14.00, вход свободный.- Ну и прямо сейчас приглашаем вас отдать свой голос за замечательного владимирского учителя физики и математики школы №8 Александра Журавлёва. Сегодня стартует Всероссийское голосование за лучшего педагога нашей страны. Интересно, что его финалисты сразятся в телешоу "Классная тема" на телеканале "Россия ". Главный приз - своя авторская программа на федеральном канале. Голосуем! Официальная группа ТВ-шоу "Классная тема" Вконтакте.