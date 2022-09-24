Ирина Шейк – обладательница безумно красиво лица. Пластический хирург проанализировал внешность супермодели, чтобы понять, делала она пластику или нет.

Ирина Шейк – обладательница безумно красиво лица. Пластический хирург проанализировал внешность супермодели, чтобы понять, делала она пластику или нет.Звезда Ирины Шейк зажглась в 2004 году. Именно тогда ее, юную, но уже безумно привлекательную, заметил на конкурсе красоты один из модельных скаутов.Гия Джикидзе, открывший миру Наталью Водянову, подарил Ирине Шейк путевку в мир процветания.Сейчас красотке исполнилось 36 лет, но она супер-желанна: дома моды хотят с ней поработать, мужчины – предложить отношения, а женщины – стать чуточку похожи. Именно с таким запросом приходят дамы в кабинеты к хирургам. Происходит это так часто, что многие задумываются: а посещала ли сама Ирина пластических хирургов? Страждущие просят специалистов, чтобы те разобрали по косточкам лицо супермодели.Один из практикующих пластических хирургов внимательно рассмотрел фотографии и видео, чтобы ответить на мучающий многих вопрос. Итак, что случилось с лицом Ирины Шейк по мнению Филиппа Выступца."Никаких операций не было. Оголились скулы, сталабольше длина верхней губы, лицо теперь скелетизированнее, но этоне операции", – резюмировал специалист. В том, что лицо супермодели изменилось, виноват исключительно возраст. Филипп Выступец также отметил, что не видит следов вообще никаких манипуляций. Только грудь стала чуть пышнее, но это может быть вызвано рождением ребенка.