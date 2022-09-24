Эммануилу Виторгану 82 года. Несколько лет назад в его семье появились дети.

Эммануилу Виторгану 82 года. Несколько лет назад в его семье появились дети.Дочерям актера три и четыре года. Поначалу супруга Виторгана Ирина уверяла общественность, что выносила детей сама, однако потом в одной из программ Бориса Корчевникова призналась: Этель и Клара родились в семье благодаря суррогатной маме. По словам Млодик, неважно, кто носил детей, ведь воспитывать их будут любящие мама и папа.Эммануил Виторган с супругой были на седьмом небе от счастья, когда в их жизнь пришли малышки. Поначалу пара уверяла, что планирует воспитывать девочек самостоятельно, без помощи нянек и посторонних, но в итоге все же изменила свое мнение.В личном блоге Эммануил Виторган опубликовал видео, на котором его дочери скачут по территории детского сада. Красавицы-дочки играют и мило щебечут, вероятно, перед тем, как отправиться на целый день в учреждение. Получается, старик Виторган все-таки отдал своих малолетних детей чужим людям?Тот же вопрос задали и подписчики в комментариях к видео, припомнив, что поначалу семья была против подобного типа воспитания. Однако многие просто порадовались за девочек, которые наслаждаются детством. "Была бы одна-скучала бы, грустила... а вдвоем всегда хорошо и весело! Сестрички-куколки", "Хорошие девочки", Какие красотки!" – написали под видео в запрещенной социальной сети.