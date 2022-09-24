Михаил Боярский ведет закрытый образ жизни, поэтому поклонники лишь изредка получают сведения со стороны.

Михаил Боярский ведет закрытый образ жизни, поэтому поклонники лишь изредка получают сведения со стороны.Коренной петербуржец, по словам друзей и соседей, прекрасно живет, занимается своими делами и не думает о мнении большинства. Говорят, артист может спокойно сесть в свой "мерседес" и поехать покупать гречку на другой конец города, только потому что там она дешевле, чем в центре.Однако стало известно, что здоровье 72-летнего Михаила Боярского пошаливает. Актер Валентин Смирнитский, известный по роли Портоса в "Трех мушкетерах", поделился, что не так давно общался с коллегой и получил тревожные новости."Миша недавно рассказал, что сломал руку и сейчас в гипсе. Бедный!" – заявил Смирнитский.Обстоятельства, при которых Боярский переломался, не известны. Вероятно, после случившегося артиста увезли в больницу, чтобы наложить гипс. Судя по всему, сейчас актер дома с семьей и чувствует себя сносно, раз общается в силах общаться с друзьями.Стоит отметить, что травм у Михаила Боярского хватает. Он всегда отличался крутым норовом и не боялся самостоятельно исполнять каскадерские трюки. Например, в 2008 году во время съемок "Тараса Бульбы" он переломал себе пальцы рук, а во время работы над "Тремя мушкетерами" получил шпагой в небо. Тогда врачи удивлялись, как Боярскому повезло, ведь острие почти дошло до мозга.Напомним, ранее "Дни.ру" рассказывали, какую пенсию получают отечественные звезды. По некоторым данным, у Михаила Боярского около двадцати тысяч, правда, это без доплат.