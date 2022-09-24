Площадь больницы превысит 800 квадратных метров.

Во Владимире горбольнице №6 в Юрьевце передали помещение под поликлинику. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения.Медучреждение расположится на улице Всесвятской в доме №3. Площадь больницы превысит 800 квадратных метров. Здесь разместится взрослая поликлиника, стоматология и отделение для проведения диспансеризации и профосмотров.Впереди у главврача ГБ №6 получение лицензии, санитарно-эпидемиологических заключений, закупка оборудования и мебели. Ведётся набор медперсонала. Приём первых пациентов планируют начать в 2023 году.