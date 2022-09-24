Сегодня ранним утром, в 4-38, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило...

Сегодня ранним утром, в 4-38, в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Иванищи Гусь-Хрустального района.Пожарно-спасательные подразделения тотчас выехали на улицу Пионерскую. Вызов в пожарную охрану был совершен несвоевременно, и к моменту прибытия спасателей кровля дома уже обрушилась.Пожарные оперативно ликвидировали огонь на площади 180 кв. м. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/