Василиса Володина призывает россиян готовиться к трудностям.

Василиса Володина призывает россиян готовиться к трудностям.Астролог ВасилисаВолодина дала прогноз для россиян на ближайшее будущее. По словам эксперта, вгрядущие месяцы ждать позитивных событий не стоит. Эксперт добавляет, что ктяжелым переменам стоит готовиться заранее.Астролог предреклароссиянам два перелома. В эти периоды в стране произойдут значимые события,которые изменят дальнейший ход мировой истории."В общем,россияне, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома— первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года", —подытоживает Василиса Володина.Важно, чтоастролог просит не отожествлять свои прогнозы с личной политической позицией.По ее словам, искажение информации — это проблема нынешней напряженной обстановки.Каждый человек слышит то, что хочет услышать. Астрологические прогнозы, пословам Василисы Володиной, не имеют ничего общество с ее личными убеждениями, аэмоции стоит отделять от голоса разума.Ранее, специалистпо астрологии давала общий прогноз на осень текущего года. Василиса Володинапризывала россиян быть осторожнее при занятиях спортом, а свадебныепланы отложить до лучших времен.