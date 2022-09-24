Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических...

Во Владимире вынесен приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средствЛенинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном с использованием Интернета группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Судом установлено, что в сентябре 2021 года мужчина заключил договор с неизвестным лицом о незаконном сбыте наркотиков.Неизвестный соучастник должен был координировать деятельность через Интернет, обеспечить его поступлением наркотиков для сбыта, а также оплатить его деятельность.Осужденному же следовало забирать мелкооптовые партии наркотического средства в указанных местах, расфасовывать и устраивать тайники на территории г. Владимира.В начале октября 2021 года, действуя в соответствии с указаниями, мужчина отправился забирать оптовую партию наркотика весом более 17 г в район ул. Красная Горка г. Владимира. Однако был задержан сотрудниками полиции.Вину в совершенном преступлении осужденный признал частично, пояснив, что приобретал наркотики лишь для личного потребления.Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com