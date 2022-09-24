Митинг в поддержку референдума на Донбассе и решений Президента Владимира Путина прошел сегодня в...
Митинг в поддержку референдума на Донбассе и решений Президента Владимира Путина прошел сегодня в областном центре. Его участники собрались в Центральном городском парке. С подробностями- Вера Куликова.
– Вечно Россия, ты живи!
На митинг-концерт в поддержку референдума люди приехали со всей области. Муром, Александров, Кольчугино. Регион выражает свою солидарность жителям Донбасса, Запорожья, Херсонщины.
Ирина Кирюхина, депутат Законодательного собрания Владимирской области:
– Я за солидарность, за единство нашей страны, за то, чтобы мы были одна большая семья! У меня много друзей на Украине. И я никогда их не считала, что они чужаки. У меня отец дошел до Берлина. Он воевал за нашу страну! И я за то, чтобы мы проявили солидарность.
На митинге много молодежи. Это студенты вузов и колледжей , молодые семьи с детьми. Среди участников патриотической акции- чета Алексеенко. Многодетные родители.
Евгений Алексеенко, многодетный отец:
– В поддержку русских людей. Я считаю, что это нормально выразить свою гражданскую позицию. Почему нет!?
– Как вы относится к референдуму по Донбассу?
Екатерина Алексеенко, многодетная мама:
– Я считаю, что наш Президент делает действительно то, что нужно! И я очень надеюсь, что наши русские люди будут с нами! Русские должны быть вместе.
Поддержку референдуму выражают депутаты, представители партий, национальных диаспор, ведущие общественники области.
Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:
– Мы с первого дня, с 14 года поддерживаем Донбасс. Мы следим, мы следим , мы помогаем. Мы постоянно проводим акции. Вот сейчас наша акция "Мы вместе! Все для фронта! " и сегодня у нас все мои коллеги, весь наш штаб здесь, потому что по другому мы просто не можем!
Федор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:
– Нужно в трудную минуту быть вместе с народом, защищать свою Родину, не бояться ничего и быть честным по отношению к себе, к своим родственникам , друзьям! Поэтому надо всем объединиться и решать все вопросы, которые необходимы, чтобы наша страна была свободная, счастливая!)) Россия своих не бросает! Этот девиз сегодня объединяет миллионы людей.
Вера Куликова, Андрей Синягин.
Вести-Владимир