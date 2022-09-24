Митинг в поддержку референдума на Донбассе и решений Президента Владимира Путина прошел сегодня в...

Митинг в поддержку референдума на Донбассе и решений Президента Владимира Путина прошел сегодня в областном центре. Его участники собрались в Центральном городском парке. С подробностями- Вера Куликова.– Вечно Россия, ты живи!На митинг-концерт в поддержку референдума люди приехали со всей области. Муром, Александров, Кольчугино. Регион выражает свою солидарность жителям Донбасса, Запорожья, Херсонщины.Ирина Кирюхина, депутат Законодательного собрания Владимирской области:– Я за солидарность, за единство нашей страны, за то, чтобы мы были одна большая семья! У меня много друзей на Украине. И я никогда их не считала, что они чужаки. У меня отец дошел до Берлина. Он воевал за нашу страну! И я за то, чтобы мы проявили солидарность.На митинге много молодежи. Это студенты вузов и колледжей , молодые семьи с детьми. Среди участников патриотической акции- чета Алексеенко. Многодетные родители.Евгений Алексеенко, многодетный отец:– В поддержку русских людей. Я считаю, что это нормально выразить свою гражданскую позицию. Почему нет!?– Как вы относится к референдуму по Донбассу?Екатерина Алексеенко, многодетная мама:– Я считаю, что наш Президент делает действительно то, что нужно! И я очень надеюсь, что наши русские люди будут с нами! Русские должны быть вместе.Поддержку референдуму выражают депутаты, представители партий, национальных диаспор, ведущие общественники области.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:– Мы с первого дня, с 14 года поддерживаем Донбасс. Мы следим, мы следим , мы помогаем. Мы постоянно проводим акции. Вот сейчас наша акция "Мы вместе! Все для фронта! " и сегодня у нас все мои коллеги, весь наш штаб здесь, потому что по другому мы просто не можем!Федор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области:– Нужно в трудную минуту быть вместе с народом, защищать свою Родину, не бояться ничего и быть честным по отношению к себе, к своим родственникам , друзьям! Поэтому надо всем объединиться и решать все вопросы, которые необходимы, чтобы наша страна была свободная, счастливая!)) Россия своих не бросает! Этот девиз сегодня объединяет миллионы людей.Вера Куликова, Андрей Синягин.Вести-Владимир