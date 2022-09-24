Как рассказал губернатор, пункт сбора резервистов и учебный центр расположен в Коврове.

Во Владимире первая партия мобилизованных 23 сентября уехала в войска. Как рассказал губернатор, пункт сбора резервистов и учебный центр расположен в Коврове.В военкомате добавили, что среди призывников много добровольцев, порядка 300. О сроках, необходимых военно-учётных специальностях и месте подготовки новобранцев ничего не сообщается. Военные ссылаются на служебную тайну.Жители оповещаются повестками. Сотрудники военкомата отвечают на имеющиеся у запасников вопросы. Если у человека есть жалобы на состояние здоровья, то необходимо предоставить справки. Далее его отправят на медкомиссию. Если мобилизованный здоров - он убывает в войска.