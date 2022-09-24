На территории региона за прошедшие сутки 24 сентября лабораторно подтверждено 545 случаев...
На территории региона за прошедшие сутки 24 сентября лабораторно подтверждено 545 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
179 - во Владимире
52 — в Ковровском районе
53 — в Гусь-Хрустальном районе
49 — в Муромском районе
30 — в Киржачском районе
26 — в Кольчугинском районе
25 — в Суздальском районе
24 — в Камешковском районе
23 — в Александровском районе
19 — в Радужном
18 — в Петушинском районе
14 — в Вязниковском районе
12 — в Меленковском районе
9 — в Юрьев-Польском районе
7 — в Селивановском районе
3 — в Судогодском районе
1 — в Собинском районе
1 — в Гороховецком районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 167 255 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).