На территории региона за прошедшие сутки 24 сентября лабораторно подтверждено 545 случаев...

На территории региона за прошедшие сутки 24 сентября лабораторно подтверждено 545 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.179 - во Владимире52 — в Ковровском районе53 — в Гусь-Хрустальном районе49 — в Муромском районе30 — в Киржачском районе26 — в Кольчугинском районе25 — в Суздальском районе24 — в Камешковском районе23 — в Александровском районе19 — в Радужном18 — в Петушинском районе14 — в Вязниковском районе12 — в Меленковском районе9 — в Юрьев-Польском районе7 — в Селивановском районе3 — в Судогодском районе1 — в Собинском районе1 — в Гороховецком районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 167 255 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).