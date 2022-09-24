Во Владимирской области продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения ЛДНР,...

Во Владимирской области продолжается голосование на референдумах по вопросу вхождения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.Во Владимире открыты 4 стационарных избирательных участка - все на базе Городского дворца культуры.До 26 сентября участки будут работать с 10.00 до 18.00.27 сентября – с 10.00 до 16.00.Также организовано выездное голосование. Сегодня оно проходит в Коврове и Александровском, Киржачском, Ковровском, Кольчугинском районах. Вчера оно было организовано в Вязниковском, Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Муромском, Селивановском и Судогодском районах, а также округе Муром.По вопросам участия в референдуме на территории Владимирской области можно обращаться в колл-центр: +7 (4922) 52-37-02, сообщает пресс-служба обладминистрации.Фото: Официальный telegram-канал администрации Владимирской области