26 сентября в усадьбе князей Голицыных в Юрьев-Польском районе пройдёт акция по...

26 сентября в усадьбе князей Голицыных в Юрьев-Польском районе пройдёт акция по благоустройству.Волонтёрская акция по благоустройству территории вокруг дома приурочена к празднованию 210-й годовщины Бородинского сражения. Планируется расчистить от мусора и сухостоя территорию площадью около 5 га.В акции примут участие сотрудники Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области, администрации Юрьев-Польского района, Симского сельского дома культуры, а также члены регионального добровольческого центра «Волонтёры культуры».Приятным бонусом для добровольцев станет экскурсия с рассказом о династии Голицыных, воинской доблести участников Отечественной войны 1812 года и биографии Багратиона.Напомним, что 26 августа (7 сентября) 1812 года произошло Бородинское сражение, которое стало самой кровопролитной битвой в истории XIX века. Это сражение положило начало разгрому армии Наполеона.Мероприятия, посвящённые 210-й годовщине этого события, в конце сентября будут проходить и в селе Сима Юрьев-Польского района.Усадьба — объект культурного наследия федерального значения, образец архитектуры и садово-паркового искусства эпохи классицизма, один из наиболее важных культурных центров Владимирской губернии XVIII–XIX вв. С 1708 года и более 200 лет она принадлежала князьямГолицыным, до этого богатое торговое село Сима значилось дворцовым и принадлежало царю Ивану IV Грозному.Особая страница истории усадьбы связана с неоднократным пребыванием здесь выдающегося русского полководца — князя Петра Ивановича Багратиона. Прямо с Бородинского поля 7 сентября 1812 года раненый Багратион был привезён в Симу, где скончался пятью днями позже. Был похоронен возле храма Дмитрия Солунского. В 1839 году по воле императора Николая Павловича прах Багратиона был перенесён на Бородинское поле ко времени торжественного открытия там памятника во славу павших воинов, информирует пресс-служба администрации Владимирской области.На реставрацию усадьбы Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района область дополнительно выделила 6 миллионов рублей.Фото из архива ГТРК "Владимир"