В результате принятых Муромской городской прокуратурой мер заблокированы сайты по продаже...

В результате принятых Муромской городской прокуратурой мер заблокированы сайты по продаже «модернизированных» приборов учета потребления коммунальных ресурсов.Прокуратура города Мурома проверила четыре интернет-ресурса, на которых продавались модернизированные приборы учета электроэнергии и газа. Приборы имеют возможность управления процессом учёта потребления коммунальных ресурсов – отключения работы прибора учета (переключения в режим пониженного учета).С целью устранения выявленных нарушений 02.08.2022 прокурор обратился в Муромский городской суд с административными исками в интересах Российской Федерации.Суд требования прокурора удовлетворил - признал информацию, размещенную на указанных интернет-сайтах, информацией, распространение которой в РФ запрещено.В настоящее время доступ к этим сайтам заблокирован Роскомнадзором, рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: ru.freepik.com/