На пути в Россию. В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях сегодня...

На пути в Россию. В народных республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях сегодня стартовали референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. Представители избиркомов ЛДНР и освобожденных территорий работают и во Владимирской области. Из Гусь-Хрустального- Юлия Шувалова.Об этом дне Корижские мечтали несколько лет. Как и миллионы людей, они хотят стать гражданами России. На избирательный участок пришли всей семьей.Виталий Корижский, вынужденный переселенец (уроженец Донбасса):– 8 лет этого ждали, даже 8 с половиной. Да, пока это маленький шажок вперед, но это шаг.Надежда Корижская, вынужденный переселенец (уроженка Донбасса):– Очень хочется верить, что это шаг нас приведет к чему-то более глобальному. Скажем так, народ всех республик, всех освобожденных областей наконец-то сможет выдохнуть.Семья Корижских- из Макеевки Донецкой Народной Республики. В наш регион приехали несколько месяцев назад. На новом месте обустроились. Глава семьи работает на заводе. Двое детей ходят в сад. Живут Корижские в пункте временного размещения в Гусь-Хрустальном. Сейчас Виталий и Надежда планируют приобрести собственное жилье и перевезти во Владимирскую область своих родных. Верят, что сделать это можно будет уже в ближайшее время.Надежда Корижская, вынужденный переселенец (уроженка Донбасса):– Очень сложно, когда ты приезжаешь от туда, когда ты жил в этом 8 лет... Тем более, когда смотришь на ребенка своего и у него просто глаза... Это сложно было по-началу, но сейчас уже мы почувствовали, что мы в безопасности.В Гусь-Хрустальном голосование на референдуме проходит в пункте временного размещения, здесь на данный момент проживают 56 вынужденных переселенцев. Многие из них сделали проголосовали еще ранним утром. Люди не скрывают свой выбор. Абсолютное большинство хочет стать частью великой страны.Марина Журавлева, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:– Мы этот день 8 лет ждали. С 2014 года. Мы очень рады, что нас присоединят к России.Александра Журавлева, вынужденный переселенец, уроженка Донбасса:– Хочется, чтобы Луганск стал все же Россией и был мир. У нас там и бабушки, тети, дяди, хочется, чтобы все было хорошо.Содействие коллегам- сотрудникам избиркомов- в проведении референдума оказывает Избирательная комиссия Владимирской области. Предоставили помещения, кабинки, сейф-пакеты, избирательные урны- их четыре, для каждой территории.Наталья Хахалина, член избирательной комиссии:– На данный момент у нас уже проголосовала около 40 человек. Сегодня мы отработаем в Гусь-Хрустальный, потом мы еще выезжаем в Судогду, бюллетени будут сдаваться, пересчитываться под подписи. Все это будет пломбироваться. И в последний день будет проводится итоговый подсчет.Референдум определит будущее миллионов людей, поэтому сейчас, как никогда прежде, важна поддержка.Алексей Соколов, глава города Гусь-Хрустального:– Возвращаются к нам, возвращаются в состав Российской Федерации. Исторически эти территория всегда были нашими. Наша задача - совместно поддержать их в этом, оказать помощь и естественно сделать так, чтобы на их территории тоже был мир.Сделать выбор могут все граждане Донбасса, которые живут в 33-ем регионе. Отдать свой голос они могут как на выездных избирательных участках, так и на стационарных. Их четыре- в Городском дворце культуры Владимира. Референдум завершится 27 сентября.Юлия Шувалова, Илья Хлудов."Вести Владимир"