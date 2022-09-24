Полиция просит граждан обратить повышенное внимание на участившиеся случаи обмана пенсионеров под...

Полиция просит граждан обратить повышенное внимание на участившиеся случаи обмана пенсионеров под предлогом того, что их родственники попали в ДТП.Во Владимирской области зарегистрированы очередные факты мошенничеств и краж с банковских карт бесконтактным способом. В период с 15 по 21 сентября в органы внутренних дел региона поступило более 35 подобных сообщений. Причиненный гражданам ущерб превысил 5 миллионов рублей.Особо стоит обратить внимание на то, что граждане продолжают попадаться на уловки мошенников, действующих по схеме «ваш родственник попал в ДТП».Так, в отдел полиции по ЗАТО г. Радужный обратилась пожилая местная жительница, сообщившая, что путем обмана и злоупотребления доверием похитили её денежные средства.Пенсионерка пояснила, что ей на стационарный телефон позвонили неизвестные и сообщили о том, что её дочь стала виновницей ДТП и за освобождение от уголовной ответственности требуется внести деньги. В итоге доверчивая женщина, испугавшись, отдала злоумышленникам 500 000 рублей.Ранее 180 000 рублей лишилась жительница Муромского района, которой по телефону аферисты сообщили о том, что внучка якобы попала в ДТП и срочно требуется оплатить медицинские услуги.В настоящее время по обоим случаям сотрудники полиции проводят расследование.Фото: архив МВД-медиа