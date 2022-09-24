Даже несколько раз перечитанный роман так приятно послушать в аудио-формате, если книгу вам читает известный артист. В подборке от крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес – 5 любимых книг, которые озвучены звездами.

Даже несколько раз перечитанный роман так приятно послушать ваудио-формате, если книгу вам читает известный артист. В подборке открупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес – 5 любимых книг,которые озвучены звездами.Классика мировой литературы в исполнении комика Евгения Чебаткова или актрисыДарьи Мороз подарит вам колоссальное удовольствие — слушайте по дороге наработу, перед сном и на пробежке.Викторианская Англия, балы, сплетни и уютнаяатмосфера британской провинции — все это есть в лучшем романе Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Даже если вы его уже читали и много раз смотрелиэкранизацию, мы все равно советуем освежить классику и послушать аудиокнигу —тем более, что в исполнении актрисы Равшаны Курковой текст заиграет новымикрасками. История любви остроумной Элизабет Беннет, которая единственная изсвоих сестер не стремилась удачно выйти замуж, и благородного мистера Дарсибудто снова оживает перед глазами. Куркова отлично подчеркивает интонацию ДжейнОстин и ее ироничный юмор — не сомневаемся, что вы получите от прослушиванияогромное удовольствие.Почему сказка Льюиса Кэрролла никогда неустаревает и вот уже полтора века пользуется неизменным успехом и у детей, и увзрослых? Просто автор очень постарался — Кэрролл создал настоящий шедевр, вкотором зашифровано множество философских и научных концепций. Впрочем,углубляться в этом не обязательно, — можно просто отправиться вместе с Алисой вфантасмагорическое путешествие, вспомнить ключевых героев и отвлечься отрутины, играя в крикет с Червонной Королевой. Слушая текст книги в исполненииАгаты Муцениеце вы легко сможете представить даже самые замысловатые образыЛьюиса Кэрролла. Агата — обладательница приятного, звонкого голоса, которомуочень подходить озвучивать сказки. Слушайте вместе с ребенком в машине илиперед сном — актриса прочитает с большим выражением, чем это сделали бы вы.Актриса Дарья Мороз озвучила одно из наименееизвестных произведений Владимира Набокова — и оно несомненно достойно вашеговнимания. Звезда читает историю, фабула которой может показаться банальной —богатый и уже немолодой человек Курт Драйер безумно любитсвою юную жену Марту, которую интересуют лишь деньги супруга. В то же время онакрутит роман с симпатичным племянником Драйера, совершенно беспринципно и дажежестоко обманывая мужа. За фабулой бульварного романа кроется глубокоефилософское размышление о природе добра и зла, и душевной бедности,свойственной некоторым людям. Приятный голос Дарьи Мороз и прекрасный слогНабокова — аудио-формат раскрывает классический роман в новом свете.Уморительная история о похожденияхобаятельного авантюриста Остапа Бендера и бывшего дворянина Кисы Воробьянинова,тоже почувствовавшего азарт охоты на бриллианты. Текст читает популярныйстендап-комик Евгений Чебатков — и если роман раньше казался вам смешным, то висполнении Чебаткова он зазвучит еще более забавно. Потрясающие диалоги,нелепые ситуации, колоритные персонажи, множество крылатых фраз Остапа Бендера— роман "Двенадцать стульев" хоть и рассказывает о давних временах НЭПа, ноостается актуальным по сей день. Потому что обстоятельства меняются, а люди —нет.Для вас, возможно, станет сюрпризом, чтоблогер и дизайнер Айза Долматова, которая больше известна подробностями своейличной жизни, озвучила самое известное произведение Фицджеральда. И получилосьотлично! Не хуже, чем у профессиональных актеров, — текст звучит спокойно ировно, оставляя место вашему собственному воображению. А фабулу романа вынаверняка помните — Бенджамин Баттон проживает жизнь "наоборот" — с каждымгодом он становится все моложе, в то время как любимые им люди постепенностареют… Все это происходит в "эпохи джаза", когда люди, уставшее от войны иэкономического кризиса, хотели развлекаться и жить так, будто каждый день можетстать последним. Фицджеральд размышляет о ценности времени и обществе, котороесторонится и боится всего, что выбивается за привычные рамки. НесчастногоБаттона, например. Фантастическая, но в то же время очень грустная историязаставляет задуматься о многом, — так что послушайте роман, даже если ужечитали его ранее.А по специальному промокоду вы получите книгу в подарок, а также 15% скидкупрактически на весь ассортимент книжного сервиса!