Даже несколько раз перечитанный роман так приятно послушать в
аудио-формате, если книгу вам читает известный артист. В подборке от
крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес – 5 любимых книг,
которые озвучены звездами.
Даже несколько раз перечитанный роман так приятно послушать в
аудио-формате, если книгу вам читает известный артист. В подборке от
крупнейшего книжного сервиса в России и странах СНГ ЛитРес – 5 любимых книг,
которые озвучены звездами.
Классика мировой литературы в исполнении комика Евгения Чебаткова или актрисы
Дарьи Мороз подарит вам колоссальное удовольствие — слушайте по дороге на
работу, перед сном и на пробежке.
"
Викторианская Англия, балы, сплетни и уютная
атмосфера британской провинции — все это есть в лучшем романе Джейн Остин "Гордость и предубеждение". Даже если вы его уже читали и много раз смотрели
экранизацию, мы все равно советуем освежить классику и послушать аудиокнигу —
тем более, что в исполнении актрисы Равшаны Курковой текст заиграет новыми
красками. История любви остроумной Элизабет Беннет, которая единственная из
своих сестер не стремилась удачно выйти замуж, и благородного мистера Дарси
будто снова оживает перед глазами. Куркова отлично подчеркивает интонацию Джейн
Остин и ее ироничный юмор — не сомневаемся, что вы получите от прослушивания
огромное удовольствие.
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Почему сказка Льюиса Кэрролла никогда не
устаревает и вот уже полтора века пользуется неизменным успехом и у детей, и у
взрослых? Просто автор очень постарался — Кэрролл создал настоящий шедевр, в
котором зашифровано множество философских и научных концепций. Впрочем,
углубляться в этом не обязательно, — можно просто отправиться вместе с Алисой в
фантасмагорическое путешествие, вспомнить ключевых героев и отвлечься от
рутины, играя в крикет с Червонной Королевой. Слушая текст книги в исполнении
Агаты Муцениеце вы легко сможете представить даже самые замысловатые образы
Льюиса Кэрролла. Агата — обладательница приятного, звонкого голоса, которому
очень подходить озвучивать сказки. Слушайте вместе с ребенком в машине или
перед сном — актриса прочитает с большим выражением, чем это сделали бы вы.
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Актриса Дарья Мороз озвучила одно из наименее
известных произведений Владимира Набокова — и оно несомненно достойно вашего
внимания. Звезда читает историю, фабула которой может показаться банальной —
богатый и уже немолодой человек Курт Драйер безумно любит
свою юную жену Марту, которую интересуют лишь деньги супруга. В то же время она
крутит роман с симпатичным племянником Драйера, совершенно беспринципно и даже
жестоко обманывая мужа. За фабулой бульварного романа кроется глубокое
философское размышление о природе добра и зла, и душевной бедности,
свойственной некоторым людям. Приятный голос Дарьи Мороз и прекрасный слог
Набокова — аудио-формат раскрывает классический роман в новом свете.
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Уморительная история о похождениях
обаятельного авантюриста Остапа Бендера и бывшего дворянина Кисы Воробьянинова,
тоже почувствовавшего азарт охоты на бриллианты. Текст читает популярный
стендап-комик Евгений Чебатков — и если роман раньше казался вам смешным, то в
исполнении Чебаткова он зазвучит еще более забавно. Потрясающие диалоги,
нелепые ситуации, колоритные персонажи, множество крылатых фраз Остапа Бендера
— роман "Двенадцать стульев" хоть и рассказывает о давних временах НЭПа, но
остается актуальным по сей день. Потому что обстоятельства меняются, а люди —
нет.
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Для вас, возможно, станет сюрпризом, что
блогер и дизайнер Айза Долматова, которая больше известна подробностями своей
личной жизни, озвучила самое известное произведение Фицджеральда. И получилось
отлично! Не хуже, чем у профессиональных актеров, — текст звучит спокойно и
ровно, оставляя место вашему собственному воображению. А фабулу романа вы
наверняка помните — Бенджамин Баттон проживает жизнь "наоборот" — с каждым
годом он становится все моложе, в то время как любимые им люди постепенно
стареют… Все это происходит в "эпохи джаза", когда люди, уставшее от войны и
экономического кризиса, хотели развлекаться и жить так, будто каждый день может
стать последним. Фицджеральд размышляет о ценности времени и обществе, которое
сторонится и боится всего, что выбивается за привычные рамки. Несчастного
Баттона, например. Фантастическая, но в то же время очень грустная история
заставляет задуматься о многом, — так что послушайте роман, даже если уже
читали его ранее.
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