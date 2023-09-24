Уроженец Владимирской области Артем Гусев, преподающий в школе № 1 города Гусь-Хрустальный победил во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной

Уроженец Владимирской области Артем Гусев, преподающий в школе № 1 города Гусь-Хрустальный победил во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы – 2023». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Педагогическое состязание проходило в Черкесске, столице Карачаево-Черкесской Республики. В конкурсе принимали участие 72 учителя. С прошлого года существует еще одна номинация –