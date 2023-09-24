​На открытии присутствовали Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

В собственность РПЦ через суд вернули бывший «Дом ректора» Владимирской духовной семинарии.Здание отреставривовали и приспособилипод нужды церкви и открыли епархиальный молодежный центр - Дом православной молодежи.На открытии присутсвовали Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон, также в открытии Дома приняла участие министр образования и молодежной политики Владимирской обалсти Светлана Болтунова.В Доме есть библиотека и молодежное кафе, кабинеты епархиальных отделов по работе с молодежью, актовый зал и часовня.