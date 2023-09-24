Юлия Ковальчук похвасталась уловом. Певица показала поклонникам внушительного размера рыбу.

Юлия Ковальчук похвасталась уловом. Певица показала поклонникам внушительного размера рыбу.Как многие люди, Юлия Ковальчук предпочитает проводить свой отпуск осенью. Судя по кадрам, которые знаменитость публикует в социальных сетях, она отдыхает возле водохранилища.По крайней мере, певица попробовала свои силы в рыболовном деле. Результат оказался более, чем впечатляющим.Звезда показала поклонникам рыбу, которая по размеру сравнима с человеческим ростом. Подписчики предположили, что ее длина не менее, чем полтора метра."Ну вы понимаете, кто в нашей семье рыбак". — подписала снимок артистка. Поклонники оценили новое хобби Юлии. "Мужчины размер рыбы руками показывают , руки разводят в стороны. а девушки рыбкин рост показывают", "Она настоящая?", "Красотка!", — написали пользователи Сети.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Ковальчук буквально через пару недель после выписки из роддома продемонстрировала восстановление форм.Звезда сообщила, что притупила к съемкам нового проекта. Исполнительница поделилась снимком, на котором позирует в образе, подобранном стилистами, в платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее стройную талию. А естественный макияж придает лицу певицы свежести.