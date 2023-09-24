Годовая инфляция во Владимирской области возросла до 5,34%. Какие факторы повлияли на ее...

Годовая инфляция во Владимирской области возросла до 5,34%. Какие факторы повлияли на ее динамику?Годовая инфляция во Владимирской области в августе 2023 года возросла и составила 5,34%, в предыдущем месяце составила 4,52%, что соответствовало общероссийской динамике. Уровень инфляции в 33-м регионе сложился выше, чем в Центральном федеральном округе и по России в целом (5,30% и 5,15% соответственно).Как сообщает в Центральном Банке России, влияние на динамику годовой инфляции в регионе оказывали следующие факторы: ослабление рубля, увеличение цен на мировых сырьевых рынках, снижение предложения отдельных продовольственных товаров, а также рост спроса на отдельные непродовольственные товары и услуги.Что касается продовольственных товаров, годовой темп прироста цен во Владимирской области увеличился до 3,60% в августе с 2,56% в июле.В условиях удорожания импортных компонентов, кормовых добавок и оборудования из-за ослабления рубля возросли издержки производителей, что отразилось на ценах выпускаемой продукции. Кроме того, ухудшение эпизоотической ситуации по птице и АЧС обусловило снижение предложения мяса и птицы на региональном рынке. В совокупности это привело к ускорению годового роста цен на свинину и мясо птицы.Удорожание импортных поставок фруктов в августе произошло из-за ослабления рубля. В результате ускорился в годовом выражении рост цен на бананы, апельсины и груши.Годовой прирост цен на непродовольственные товары увеличился до 4,25% в августе после 3,25% в июле.Из-за роста инфляции и ослабления рубля повысились цены на легковые автомобили. Подорожание нефтепродуктов на мировом рынке привели к повышению стоимости бензина на оптовом рынке так и в рознице.Что касаемо цен на услуги, то в годовом выражении в августе практически не изменился и составил 10,07% после 10,03% в июле.В связи с открытием во Владимире нового филиала университета увеличился спрос на арендуемое жилье со стороны иногородних студентов. Это привело к ускорению роста стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир.Вместе с тем динамика цен на пассажирские перевозки сдерживала рост цен на услуги. Увеличилось предложение железнодорожных перевозок благодаря назначению дополнительных поездов по ряду направлений. Это привело к снижению цен на проезд в плацкартном вагоне поезда.Годовая инфляция в Центральном федеральном округе в августе 2023 года увеличилась и составила 5,30% после 4,68% в июле, а в России — 5,15% после 4,30% соответственно.Как итог, годовой рост цен в округе ускорился преимущественно из-за ослабления рубля, сокращения предложения отдельных продуктов питания, усиления давления со стороны издержек производителей, а также расширения спроса на отдельные непродовольственные товары.Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Фото freepik.com