Как во Владимирской области считают доходы для получения детских пособий после развода? Рассмотрим...

Как во Владимирской области считают доходы для получения детских пособий после развода?Рассмотрим ситуацию, когда в семье случился развод. Одним из "плюсов" может стать появление возможности получать пособие, которого раньше не было.К примеру, если у мужа был высокий доход, и по среднедушевому доходу на члена семьи вы не проходили для получения единого пособия на детей, теперь это пособие может быть вам доступно, ведь его доходы больше не учитываются для назначения пособия, сообщает Социальный фонд России.Главное, чтобы у вас был доход в рассматриваемом периоде и он не превышал прожиточный минимум на вас и детей в регионе. Напомним, что во Владимирской области с 1 января 2023 года прожиточный минимум увеличен и составляет 13944 рубля. Для трудоспособного населения - 15199 рублей, для детей – 13526 рублей.Если дохода не было, его можно создать, зарегистрировав доход как самозанятый.Важно: При назначении единого пособия семейное положение указывается на момент подачи заявления, а не в расчетном периоде.- Если в расчетном периоде муж был, а сейчас нет, он не учитывается.- Если при подаче заявления вы состоите в браке (например, вышли замуж повторно), а полгода назад не были замужем, доходы нового мужа учтут за весь расчетный период.Как учитываются алименты?Наличие решения по алиментам не является обязательным условием для назначения единого пособия.Однако, при их получении, алименты учитываются для расчета среднедушевого дохода семьи. Поэтому, если после развода у вас появилось право на пособие, в случае высокой зарплаты бывшего супруга имеет смысл подать документы на пособие сразу после развода, чтобы алименты не вошли в расчетный период (это возможно при условии, что в расчетном периоде у вас имеется какой-либо доход или уважительные причины его отсутствия).Но со стороны плательщика алиментов тоже есть нюансы: если бывший супруг решит снова заключить брак и его семья захочет получать пособие, из доходов не будут исключаться суммы перечисляемых алиментов на детей от первого брака.То есть государство учитывает одну и ту же сумму дважды: и в доходах новой семьи, и в доходах старой семьи. Это не очень справедливо по отношению к новой семье, но единственный вариант исправить ситуацию - подать заявление в суд.Фото freepik.com