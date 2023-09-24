Отправляясь
в путешествие на Камчатку, надо быть готовым к местным обычаям. Это не только
климат, природа и стоимость товаров, но и особое человеческое отношение. Турагентствам
приезжие клиенты приносят баснословный доход, но вместо благодарности за это о
них вытирают ноги.
Отправляясь
в путешествие на Камчатку, надо быть готовым к местным обычаям. Это не только
климат, природа и стоимость товаров, но и особое человеческое отношение. Турагентствам
приезжие клиенты приносят баснословный доход, но вместо благодарности за это о
них вытирают ноги.
Когда браконьеры отправляются на морскую рыбалку, они заживо
вспарывают пойманную рыбу, достают икру, а остальное швыряют за борт. На
Камчатке туристов используют сравнительно подобным образом — от них фирмы стремятся
получить исключительно заоблачные суммы, а все остальное значения не
имеет.
Конечно, далеко не все гиды и экскурсионные фирмы плевать
хотели на счастье клиента. Но все-таки есть среди них лидеры по низкому качеству
обслуживания. В частности, это организация "Камчатка навсегда", которая
предлагает туры в Telegram,
собирает оплату, а в последний момент нередко отменяет для вас тур, если попалась
"рыба покрупнее".
Оправданием может служить все что угодно — и погодные
условия, и транспортные проблемы, раз уж фантазия позволяет. Оказывать услугу в
соседнюю дату тоже не будут, мол, там уже все занято. Держи карман шире!
В телеграм-сообществе камчатских путешественников отзывы с жалобами поступают от
совершенно разных незнакомых людей, которые оказались слишком "мелкой рыбой".
Туристы массово негодуют, когда летят через всю страну с
чемоданом снаряжения, а вместо оплаченной услуги получают от турагентств на
Камчатке от ворот поворот.
"Косяк в том, что отменяют экскурсии, и ты, летя 9 часов, не
знаешь, что делать, так как экскурсий на замену просто уже нет", — возмущается Yulia.
"Да-да… Я, кстати, в этом году третий раз… прошла тоска по
Камчатке. И этому послужили не цены, а отношение к туристическому делу в целом. Я говорю о
бюджетном туризме, а не об индивидуальных турах за 150 тысяч рублей. Жалко,
очень жалко регион с возможностями", — присоединяется к ней еще одна жертва
обмана.
Однако наивно полагать, что с частными гидами ваш отпуск не
будет испорчен. Как и турфирмы, они рассчитывают сорвать куш за счет приезжих.
В сезон за групповой трансфер к практически любому территориально доступному
вулкану цены начинаются от 7 тысяч рублей за одно посадочное место на джипе. С
человека за один и тот же маршрут длиной в 6-10 часов запрашивают и 10, и 15,и
30 тысяч — потолка нет.
Возникает вопрос: а точно ли местные знают, какой уровень
МРОТ установлен в России? Например, гид Николай с сайта "Авито" даже не
представляет, почему ему не
хотят платить половину от месячной зарплаты рядового учителя или медика.
Итак, чтобы не быть той рыбой, которую вспарывают ради
икры и швыряют за борт, просто не попадайтесь на удочку. В противном случае Камчатку
вы точно запомните навсегда, но вряд ли решите вернуться.