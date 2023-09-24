Отправляясь в путешествие на Камчатку, надо быть готовым к местным обычаям. Это не только климат, природа и стоимость товаров, но и особое человеческое отношение. Турагентствам приезжие клиенты приносят баснословный доход, но вместо благодарности за это о них вытирают ноги.

Отправляясьв путешествие на Камчатку, надо быть готовым к местным обычаям. Это не толькоклимат, природа и стоимость товаров, но и особое человеческое отношение. Турагентствамприезжие клиенты приносят баснословный доход, но вместо благодарности за это оних вытирают ноги.Когда браконьеры отправляются на морскую рыбалку, они заживовспарывают пойманную рыбу, достают икру, а остальное швыряют за борт. НаКамчатке туристов используют сравнительно подобным образом — от них фирмы стремятсяполучить исключительно заоблачные суммы, а все остальное значения неимеет.Конечно, далеко не все гиды и экскурсионные фирмы плеватьхотели на счастье клиента. Но все-таки есть среди них лидеры по низкому качествуобслуживания. В частности, это организация "Камчатка навсегда", котораяпредлагает туры в Telegram,собирает оплату, а в последний момент нередко отменяет для вас тур, если попалась"рыба покрупнее".Оправданием может служить все что угодно — и погодныеусловия, и транспортные проблемы, раз уж фантазия позволяет. Оказывать услугу всоседнюю дату тоже не будут, мол, там уже все занято. Держи карман шире!В телеграм-сообществе камчатских путешественников отзывы с жалобами поступают отсовершенно разных незнакомых людей, которые оказались слишком "мелкой рыбой".Туристы массово негодуют, когда летят через всю страну счемоданом снаряжения, а вместо оплаченной услуги получают от турагентств наКамчатке от ворот поворот."Косяк в том, что отменяют экскурсии, и ты, летя 9 часов, незнаешь, что делать, так как экскурсий на замену просто уже нет", — возмущается Yulia."Да-да… Я, кстати, в этом году третий раз… прошла тоска поКамчатке. И этому послужили не цены, а отношение к туристическому делу в целом. Я говорю обюджетном туризме, а не об индивидуальных турах за 150 тысяч рублей. Жалко,очень жалко регион с возможностями", — присоединяется к ней еще одна жертваобмана.Однако наивно полагать, что с частными гидами ваш отпуск небудет испорчен. Как и турфирмы, они рассчитывают сорвать куш за счет приезжих.В сезон за групповой трансфер к практически любому территориально доступномувулкану цены начинаются от 7 тысяч рублей за одно посадочное место на джипе. Счеловека за один и тот же маршрут длиной в 6-10 часов запрашивают и 10, и 15,и30 тысяч — потолка нет.Возникает вопрос: а точно ли местные знают, какой уровеньМРОТ установлен в России? Например, гид Николай с сайта "Авито" даже непредставляет, почему ему нехотят платить половину от месячной зарплаты рядового учителя или медика.Итак, чтобы не быть той рыбой, которую вспарывают радиикры и швыряют за борт, просто не попадайтесь на удочку. В противном случае Камчаткувы точно запомните навсегда, но вряд ли решите вернуться.