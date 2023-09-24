Молодых и активных владимирцев приглашают принять участие в блог-туре «В гостях у носителей...

Молодых и активных владимирцев приглашают принять участие в блог-туре «В гостях у носителей языка»Проект направлен на популяризацию и продвижение языков народов России в молодёжной среде, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Принять участие в блог-туре могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, ведущие блоги или соцсети на одном из языков народов Российской Федерации (с переводом на государственный русский).Участнику необходимо до 30 сентября 2023 года подать заявку по форме и разместить в своём блоге информацию о конкурсе, о проекте «Медиаобразовательный блог-тур «В гостях у носителей языка» и о своём решении принять в нём участие.Подробнее об условиях участия можно узнать на официальной странице проекта на сайте Ресурсного центраНа заметку! Блог-тур пройдет в октябре текущего года в Республике Коми. По итогам медиаобразовательного мероприятия его участники проработают новые методы сохранения и продвижения родных языков, совместно создадут посты, видеоролики, а также блог проекта «В гостях у носителей языка». По материалам круглого стола в Сыктывкаре будет издана рекомендательная инструкция по сохранению, изучению, развитию и популяризации родных языков в современных условиях.Фото pxfuel.com