В регионе под посевы различных категорий было отведено 291,5 тыс. гектар. 62% территории (180,9 тыс. га) приспособили под выращивание кормовых культур, которые после пойдут на корм животным.

В регионе под посевы различных категорий было отведено 291,5 тыс. гектар. 62% территории (180,9 тыс. га) приспособили под выращивание кормовых культур, которые после пойдут на корм животным. Зерновые и зернобобовые культуры заняли 31,6% от всех земель. Под картофель, технические культуры и овощи отвели по 3,6%, 1,6% и 1,2% соответственно. Статистикой урожайного сезона поделилась пресс-служба Владимирстата.