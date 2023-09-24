На дорогах Владимирской области работает передвижной пункт весового контроля В 2023 году на...

На дорогах Владимирской области работает передвижной пункт весового контроляВ 2023 году на дорогах Владимирской области организована работа передвижного пункта весового контроля (ППВК), сообщает Министерство транспорта по Владимирской области.Весовой контроль осуществляется на дорогах регионального и межмуниципального значения. Пункт весового контроля работает в соответствии с графиком, о котором еженедельно информируются пользователи интернет ресурсов.С начала года проведено 15 рейдовых мероприятий с использованием передвижного пункта весового контроля в Александровском, Киржачском и Меленковском районах.В ходе мероприятий для проверки документов на перевозимый груз и наличия специальных разрешений остановлено 74 транспортных средства, проведено контрольное взвешивание 21 автомобиля.За время проведения рейдов составлено 13 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения, перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом и т.д.Такие мероприятия на территории Владимирской области позволяют обеспечить сохранность автомобильных дорог в нормативном состоянии, увеличить срок службы дорожного покрытия и, в целом, повысить безопасность дорожного движения.Фото: Министерство транспорта по Владимирской области