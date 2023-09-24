На дорогах Владимирской области работает передвижной пункт весового контроля
В 2023 году на...
На дорогах Владимирской области работает передвижной пункт весового контроля
В 2023 году на дорогах Владимирской области организована работа передвижного пункта весового контроля (ППВК), сообщает Министерство транспорта по Владимирской области.
Весовой контроль осуществляется на дорогах регионального и межмуниципального значения. Пункт весового контроля работает в соответствии с графиком, о котором еженедельно информируются пользователи интернет ресурсов.
С начала года проведено 15 рейдовых мероприятий с использованием передвижного пункта весового контроля в Александровском, Киржачском и Меленковском районах.
В ходе мероприятий для проверки документов на перевозимый груз и наличия специальных разрешений остановлено 74 транспортных средства, проведено контрольное взвешивание 21 автомобиля.
За время проведения рейдов составлено 13 административных материалов за различные нарушения правил дорожного движения, перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом и т.д.
Такие мероприятия на территории Владимирской области позволяют обеспечить сохранность автомобильных дорог в нормативном состоянии, увеличить срок службы дорожного покрытия и, в целом, повысить безопасность дорожного движения.
Фото: Министерство транспорта по Владимирской области